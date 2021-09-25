Лавров: российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями

Российские власти не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали с частными военными компаниями по борьбе с терроризмом в африканской стране, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в ООН.

Лавров напомнил, что эти вопросы ранее поднимали глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

Министр отметил, что переходные власти в Мали прилагают усилия, чтобы вернуться к жизни по конституционному порядку, подготовить выборы и вернуться к гражданской форме правления.

«Они чётко подчёркивают — я имею в виду переходные власти Мали — свою приверженность международным обязательствам, ведут борьбу с терроризмом», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что власти обратились к частной компании из России в связи с тем, что, по имеющейся информации, Франция «хочет существенно сократить свой воинский контингент», который там находился и «должен был бороться с террористами, которые засели там на севере» в районе Кидаль и «по-прежнему там правят бал».

«Поскольку малийские власти оценили свои способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать искоренять терроризм... Мы не имеем к этому никакого отношения, эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — сказал глава МИД, его выступление транслировал телеканал «Россия 24».

При этом по линии государства Россия тоже вносит вклад в обеспечение обороноспособности Мали, её боеготовности для искоренения террористических угроз, рассказал министр.

Лавров также добавил, что лучше было бы синхронизировать действия Евросоюза и России в том, что касается борьбы с терроризмом не только в Мали, но и в Сахаро-Сахельском регионе.

Как ранее заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп, на встрече с Сергеем Лавровым между ними обсуждалось лишь двустороннее сотрудничество между Бамако и Москвой.

В Кремле также отмечали, что никаких представителей российских вооружённых сил в Мали нет, а данными о возможных переговорах властей Мали с частными компаниями там не располагают.