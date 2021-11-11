Глава МИД России Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали. Сроки визита будут согласованы позднее. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Мали Абдулайе Диопом.

«Господин министр меня пригласил посетить Мали с визитом, и я с удовольствием принимаю это приглашение, согласуем его сроки и повестку дня дополнительно», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия понимает необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали.

«Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать всё, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали», — добавил он.

В сентябре в российском МИД заявили, что Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали.