Лавров принял приглашение посетить Мали

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали. Сроки визита будут согласованы позднее. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Мали Абдулайе Диопом.
Лавров принял приглашение посетить Мали
  • РИА Новости

«Господин министр меня пригласил посетить Мали с визитом, и я с удовольствием принимаю это приглашение, согласуем его сроки и повестку дня дополнительно», — сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия понимает необходимость подкрепить антитеррористический потенциал Мали.

«Как я уже сказал, по государственной линии мы поставляем соответствующее оборудование, вооружение, боеприпасы. Будем делать всё, чтобы не допустить угроз государственности и территориальной целостности Мали», — добавил он.

В сентябре в российском МИД заявили, что Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить