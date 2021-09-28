МИД: Россия готова содействовать нормализации обстановки в Мали

Короткая ссылка
Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали. Об этом спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил на встрече с послом Республики Мали Тиефингой Конате.
МИД: Россия готова содействовать нормализации обстановки в Мали
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН», — говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи дипломатов.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двусторонней российско-малийской повестки дня «с акцентом на перспективы расширения торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить