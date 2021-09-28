МИД: Россия готова содействовать нормализации обстановки в Мали

Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали. Об этом спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил на встрече с послом Республики Мали Тиефингой Конате.

«С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать внутрималийскому урегулированию, скорейшей нормализации обстановки в Мали в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН», — говорится в сообщении на сайте МИД России по итогам встречи дипломатов.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы двусторонней российско-малийской повестки дня «с акцентом на перспективы расширения торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных и иных связей».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями.