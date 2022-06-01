Датский профессор считает, что ситуация с газом в Европе может «перерасти в катастрофу»

Нынешний энергетический кризис в Европе может перерасти в катастрофу на фоне прекращения поставок российского газа тем компаниям, которые отказываются платить за энергоресурсы по новым условиям, считает датский профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен.

Его слова приводит телеканал TV2.

«Мы должны понимать, что Россия может отключить газ всей Европе за один день», — сказал он.

По словам Матисена, случаи прекращения поставок газа «являются признаком того, что нынешний кризис может перерасти в катастрофу».

1 июня «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted в связи с неоплатой в рублях.

«Газпром» также полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях. Эта же мера коснулась нидерландской компании GasTerra.

Перед этим Россия прекратила поставки газа в Финляндию, а в конце апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG.