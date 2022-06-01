Датский профессор считает, что ситуация с газом в Европе может «перерасти в катастрофу»
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Его слова приводит телеканал TV2.
«Мы должны понимать, что Россия может отключить газ всей Европе за один день», — сказал он.
По словам Матисена, случаи прекращения поставок газа «являются признаком того, что нынешний кризис может перерасти в катастрофу».
1 июня «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром» также полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях. Эта же мера коснулась нидерландской компании GasTerra.
Перед этим Россия прекратила поставки газа в Финляндию, а в конце апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG.