Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию были прекращены 21 мая в 07:00.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Министерстве занятости и экономики Финляндии отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

17 мая сообщалось, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.

Впоследствии «Газпром экспорт» уведомил финскую Gasum о приостановке поставок энергоносителей начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с установленным указом порядком.