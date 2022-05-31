«Газпром» остановил поставку газа нидерландской GasTerra в связи с неоплатой в рублях

Короткая ссылка
«Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром» остановил поставку газа нидерландской GasTerra в связи с неоплатой в рублях
  • Legion-Media

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платёж за поставки газа в апреле.

30 мая нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить