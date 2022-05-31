«Газпром» остановил поставку газа нидерландской GasTerra в связи с неоплатой в рублях

«Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платёж за поставки газа в апреле.

30 мая нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.



