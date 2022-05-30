Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях

Нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.

Об этом говорится на сайте компании.

«Голландский газовый трейдер GasTerra принял решение не выполнять требования «Газпрома» по односторонним платежам... В ответ на решение GasTerra «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года», — отмечается в заявлении.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.