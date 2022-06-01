«Газпром» прекратил поставки Ørsted в Дании и Shell в ФРГ из-за неоплаты в рублях

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Компания «Газпром» подтвердила прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой в рублях.
«Газпром» прекратил поставки Ørsted в Дании и Shell в ФРГ из-за неоплаты в рублях
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  • © Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платёж за поставки газа в апреле от компании Ørsted Salg & Service в соответствии с Указом президента России №172 от 31.03.2022», — говорится в сообщении в Telegram.

«Газпром» также полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях.

31 мая «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra в связи с неоплатой в рублях.

Ранее Россия прекратила поставки газа в Финляндию. В финском Министерстве занятости и экономики отметили, что причиной стал отказ Хельсинки оплачивать газ в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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