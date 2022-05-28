Джонсон рассказал Зеленскому о поиске способов для возобновления экспорта зерна с Украины

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Великобритания вместе с партнёрами ведёт интенсивную работу по поиску способов возобновления экспорта украинского зерна. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Джонсон рассказал Зеленскому о поиске способов для возобновления экспорта зерна с Украины
  • AP
  • © Matt Dunham

«Премьер-министр сообщил президенту (Украины Владимиру. — RT) Зеленскому о ведущейся интенсивной работе с международными партнёрами с целью найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Джонсон подчеркнул намерение Соединённого Королевства продолжать работу по этому вопросу в рамках G7.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не планируют привлекать своих военных для вывоза зерна с территории Украины.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

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