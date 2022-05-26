США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна с Украины

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США не планируют привлекать своих военных для вывоза зерна с территории Украины, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
США не планируют привлекать своих военных к вывозу зерна с Украины
  • AP
  • © Alex Brandon

«Нет никаких планов по использованию военных, военных ресурсов или активов Соединённых Штатов для оказания помощи в перемещении зерна за пределы Украины», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отметил, что Европейский союз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы, по его словам, освободить место для нового урожая.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин выразил мнение, что то, что Америка пытается сделать с Украиной — вывезти запасы зерна, — «ещё одно действие, которое обрекает Украину на серьёзные гуманитарные проблемы».

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