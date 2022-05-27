Песков прокомментировал идею военного альянса Великобритании и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы идее британского премьера Бориса Джонсона создать военный альянс с Киевом.

По его словам, сообщения СМИ «сейчас принимать за первоисточник нельзя, их нужно подвергать сомнению».

Он отметил, что неизвестно, выдвигал ли британский премьер подобные инициативы.

«В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой «междоусобчик» с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — сказал Песков.

Ранее Corriere Della Sera со ссылкой на источники сообщила о том, что Джонсон предложил Зеленскому создать альянс, Европейское содружество против России.

В середине мая главы министерств иностранных дел стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «будет необходимо».

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон сегодня не может «убрать ногу с педали газа» в вопросе оказания военной помощи Украине.

До этого издание The Times сообщало, что главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили план отправки военных кораблей в Чёрное море для сопровождения экспортирующих украинское зерно судов. При этом в Минобороны королевства заявили, что Лондон не планирует размещать военные корабли в Чёрном море для разблокировки поставок украинского зерна.