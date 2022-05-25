Минобороны Британии опровергло информацию об отправке военных кораблей в Чёрное море

Великобритания не планирует размещать военные корабли в Чёрном море для разблокировки поставок украинского зерна. Об этом сообщило Министерство обороны Соединённого Королевства.

«Чтобы прояснить недавние сообщения, в настоящее время нет планов по размещению британских военных кораблей в Чёрном море. Мы продолжим интенсивно работать с международными партнёрами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее The Times сообщало, что главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс обсудили план отправки военных кораблей в Чёрное море для сопровождения экспортирующих украинское зерно судов.

В Кремле отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к ситуации с продовольствием привели действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.