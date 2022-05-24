Главы МИД Литвы и Британии обсудили морское конвоирование экспорта украинского зерна

Главы МИД Литвы и Великобритании Габриэлюс Ландсбергис и Лиз Трасс, по данным The Times, обсудили план отправки военных кораблей в Чёрное море для сопровождения экспортирующих украинское зерно судов.

«Военно-морские силы союзников очистят территорию вокруг порта от российских мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции», — сообщает Интерфакс.

При этом на Украине планируется развернуть ракеты большой дальности, чтобы «сдержать попытки России саботировать зелёный коридор».

В Кремле ранее отметили, что, прежде чем открывать украинские порты, в том числе для вывоза зерна, их нужно разминировать, поскольку опасность для судоходства сохраняется.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к ситуации с продовольствием привели действия Украины по минированию акватории, которые сделали морской путь небезопасным.