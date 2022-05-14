Главы МИД стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «необходимо»

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Главы Министерств иностранных дел стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «будет необходимо».
Главы МИД стран G7 заявили о намерении поставлять Киеву оружие, пока это «необходимо»
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на совместное заявление руководителей внешнеполитических ведомств по итогам саммита в Германии.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

«Мы будем продолжать оказывать нашу военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо», — говорится в заявлении.

Также страны G7 признали ухудшение развития глобальной экономики из-за ситуации на Украине.

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