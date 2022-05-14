Страны G7 признали ухудшение развития глобальной экономики из-за ситуации на Украине

Главы МИД стран G7 по итогам трёхдневной встречи на севере ФРГ пришли к выводу о том, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики.

В опубликованном ТАСС заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация спровоцировала сильный рост цен на продукты, горючее и энергоносители.

В документе также отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мира на Украине, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.