Страны G7 признали ухудшение развития глобальной экономики из-за ситуации на Украине

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Главы МИД стран G7 по итогам трёхдневной встречи на севере ФРГ пришли к выводу о том, что ситуация на Украине ухудшила перспективы развития глобальной экономики.
Страны G7 признали ухудшение развития глобальной экономики из-за ситуации на Украине
  • AP

В опубликованном ТАСС заявлении отмечается, что сложившаяся ситуация спровоцировала сильный рост цен на продукты, горючее и энергоносители.

В документе также отмечается, что около 43 млн человек находятся в шаге от голода.

Ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин в ходе заседания СБ ООН заявил, что западные санкции не принесут мира на Украине, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

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