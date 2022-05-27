Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создание альянса против России

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать направленный против России альянс, сообщает газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон представил данную инициативу Зеленскому 9 апреля в Киеве.

Также сообщается, что украинская сторона пока не выразила свою позицию по предложению.

Ранее Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.

Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.

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