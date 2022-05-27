Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создание альянса против России
«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в нее также можно было бы позднее включить Турцию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Джонсон представил данную инициативу Зеленскому 9 апреля в Киеве.
Также сообщается, что украинская сторона пока не выразила свою позицию по предложению.
Ранее Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.
Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.