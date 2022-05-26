В ЕП подняли вопрос о введении пошлин на импорт энергоресурсов из России вместо эмбарго

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица выразил мнение о возможности введения импортных пошлин на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго. Свои выводы парламентарий представил в обращении к Европейскому совету. С документом ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о введении пошлин на импорт энергоресурсов из России вместо эмбарго
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В своём обращении Юрзица поинтересовался, почему Европейский совет решил отказаться от применения пошлин в сфере импорта энергоносителей. 

Ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, депутат отметил, что для Европы наиболее эффективным вариантом санкций в отношении российских энергоносителей было бы не эмбарго, а введение пошлин на импорт. 

«Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, при том что прибыль от роста цен остаётся в стране-экспортёре. При введении пошлин стоимость товаров всё равно растёт, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортёре», — добавил парламентарий. 

Ранее, как сообщила газета Financial Times, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал контрпродуктивным обсуждение в ЕС нефтяного эмбарго в отношении России без согласия по альтернативам. 

На прошлой неделе замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что соглашение об эмбарго на российскую нефть будет достигнуто в ближайшие дни.

Между тем эксперты не раз высказывали мнение, что Евросоюз не сможет найти замену российским поставкам даже в среднесрочной перспективе.

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