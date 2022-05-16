Замглавы ЕК Тиммерманс надеется на введение эмбарго на российскую нефть в ближайшее время

Короткая ссылка
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что страны ЕС достигнут соглашения о введения эмбарго на поставки нефти из России в ближайшие дни.
Замглавы ЕК Тиммерманс надеется на введение эмбарго на российскую нефть в ближайшее время
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

Об этом он заявил в интервью итальянскому Radio24. Его слова приводит РИА Новости

«Я думаю, что соглашение будет достигнуто. Мы должны признать, что Венгрия почти полностью зависит от России по газу и нефти, и поэтому мы должны найти альтернативы и для них. Мы должны проявить солидарность на европейском уровне. Мы готовы. Сегодня министры иностранных дел обсудят это на совете, и я надеюсь, что мы сможем найти решение в ближайшие дни», — заявил Тиммерманс.

Он добавил, что странам, у которых есть сложности, предлагается дать больше времени. 

Кроме того, по словам замглавы Еврокомиссии, оплата российского газа в рублях — «явное нарушение санкций».

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также выразил уверенность, что шестой пакет санкций ЕС против России удастся согласовать уже в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить