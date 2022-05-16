Замглавы ЕК Тиммерманс надеется на введение эмбарго на российскую нефть в ближайшее время

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что страны ЕС достигнут соглашения о введения эмбарго на поставки нефти из России в ближайшие дни.

Об этом он заявил в интервью итальянскому Radio24. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что соглашение будет достигнуто. Мы должны признать, что Венгрия почти полностью зависит от России по газу и нефти, и поэтому мы должны найти альтернативы и для них. Мы должны проявить солидарность на европейском уровне. Мы готовы. Сегодня министры иностранных дел обсудят это на совете, и я надеюсь, что мы сможем найти решение в ближайшие дни», — заявил Тиммерманс.

Он добавил, что странам, у которых есть сложности, предлагается дать больше времени.

Кроме того, по словам замглавы Еврокомиссии, оплата российского газа в рублях — «явное нарушение санкций».

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также выразил уверенность, что шестой пакет санкций ЕС против России удастся согласовать уже в ближайшие дни.