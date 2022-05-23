В Германии заявили о готовности поддержать эмбарго на нефть из России без участия Венгрии

Короткая ссылка
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о готовности ФРГ поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии.
В Германии заявили о готовности поддержать эмбарго на нефть из России без участия Венгрии
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС. — RT), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошёл, но я не слышал ещё об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы Еврокомиссия возглавила переговоры», — передаёт РИА Новости слова Хабека из интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью Fox News заявил, что без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена.

Глава МИД Венгрии также отметил, что страна не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить