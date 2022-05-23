В Германии заявили о готовности поддержать эмбарго на нефть из России без участия Венгрии

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о готовности ФРГ поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии.

«Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС. — RT), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошёл, но я не слышал ещё об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы Еврокомиссия возглавила переговоры», — передаёт РИА Новости слова Хабека из интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью Fox News заявил, что без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена.

Глава МИД Венгрии также отметил, что страна не получила от Евросоюза приемлемого предложения по эмбарго на российскую нефть.