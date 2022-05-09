Лидеры G7 заявили о необходимости помочь странам с угрозой продовольственного кризиса

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Лидеры G7 заявили о необходимости помочь странам, рискующим столкнуться с продовольственным кризисом из-за ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

«Страны G7 также должны продолжать работу по оказанию помощи бедным странам, которые рискуют столкнуться с продовольственным кризисом», — заявил Драги, его слова приводятся на сайте итальянского правительства.

Также страны G7 подчеркнули свои обязательства постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.

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