Лидеры G7 заявили о необходимости помочь странам с угрозой продовольственного кризиса
«Страны G7 также должны продолжать работу по оказанию помощи бедным странам, которые рискуют столкнуться с продовольственным кризисом», — заявил Драги, его слова приводятся на сайте итальянского правительства.
Также страны G7 подчеркнули свои обязательства постепенно снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов.
Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.