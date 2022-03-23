«Ответ будет дан»: в МИД России отреагировали на высылку дипломатов из Польши

Москва ответит на высылку 45 своих дипломатов из Польши, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Посол России в Польше Сергей Андреев уточнил, что сотрудники должны уехать из страны не позже чем через пять дней. Дипломат также подчеркнул, что считает безосновательным решение властей Польши.

Москва ответит на высылку 45 своих дипломатов из Польши, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответ будет дан соответствующий», — цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил о получении в польском МИД ноты с требованием о высылке 45 российских дипломатов.

«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — приводит его слова РИА Новости.

Выдворения самого посла польские власти не потребовали. По словам Андреева, сотрудники должны уехать в различные сроки, но максимальный из них — пять дней.

Дипломат также подчеркнул, что считает безосновательным решение властей Польши.

«Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью», — отметил Андреев.

Он добавил, что Россия примет ответные решения на высылку дипломатов по принципу взаимности.

«Мы имеем право на ответные решения, на ответные шаги. Они точно будут», — сказал посол.

РИА Новости

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Кроме того, Захарова подчеркнула, что российских дипломатов в Польше меньше, чем заявленное Варшавой число высылаемых сотрудников дипмиссии.

«Мы, честно говоря, даже не понимаем, откуда взялась такая цифра, учитывая, что она несколько больше, исходя из того, что понимаем, количественного показателя дипломатического состава», — добавила она.

О намерении Польши выслать российских дипломатов 23 марта сообщил со ссылкой на правительственные источники польский портал Onet. Издание также написало, что в МИД страны был вызван глава российской дипмиссии. Официальный представитель посольства Владимир Александров в беседе с РИА Новости подтвердил вызов посла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Onet, отметил, что подобные действия Польши — это продолжение «свободного падения» в отношениях стран.

«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений. Разумеется, без ответа такие действия не останутся», — подчеркнул представитель Кремля.

Между тем пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что решение о высылке российских дипломатов было принято Варшавой «в координации с союзниками».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал решение Польши проявлением «русоненавистнической политики».

«Это, конечно, проявление русоненавистнической политики, которую Польша проводит во все годы своего независимого существования в отношении России. У поляков глубинная ненависть к России, и, как только появляется возможность это продемонстрировать, они это демонстрируют», — пояснил он.

Сенатор также добавил, что Россия ответит на подобные действия.

«Поляки в нынешней ситуации вообще решили оказаться впереди всего Евросоюза, демонстрируя эту исключительную нелюбовь к России. Фактически они такими действиями могут свести вообще наши дипломатические отношения к нулю», — заявил Цеков.

Напомним, ранее в ряде стран также объявили о высылке нескольких российских дипломатов. Так, 2 марта Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что власти приняли решение выслать двух сотрудников российской дипмиссии, которые якобы осуществляли на территории страны «нерегламентированную разведывательную деятельность».

18 марта болгарский МИД объявил персонами нон грата десять российских дипломатов в связи с «деятельностью, несовместимой с их статусом». Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подчеркнула, что «российская сторона воспринимает это как крайне недружественный акт и оставляет за собой право на ответные действия».

4 марта Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата в связи с тем, что его действия «противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях».

14 марта о высылке трёх российских дипломатов объявило Министерство иностранных дел Словакии. 18 марта такое же решение приняла Эстония.

«Утром 21 марта наши товарищи, сотрудники посольства, которых эстонские власти абсолютно безосновательно объявили персонами нон грата, выехали вместе со своими семьями из Таллина в сторону границы», — сообщили в российском посольстве.

Там также назвали обвинения против российских дипломатов нелепыми и пообещали адекватный ответ.