МИД Польши: решение о высылке российских дипломатов было принято в координации с союзниками
- © РИА Новости / Алексей Витвицкий
«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства России в Польше», — приводит его слова ТАСС.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на такое решение будет дан соответствующий ответ.