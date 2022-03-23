МИД Польши: решение о высылке российских дипломатов было принято в координации с союзниками

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что решение о высылке 45 российских дипломатов было принято Варшавой в координации с союзниками.

«Польша в координации с нашими союзниками приняла решение, касающееся значительного сокращения дипломатического персонала посольства России в Польше», — приводит его слова ТАСС.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на такое решение будет дан соответствующий ответ.