МИД Польши: Варшава не принимала решения о разрыве дипотношений с Москвой
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.
После этого он сообщил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Польши по принципу взаимности.
В российском МИД также пообещали дать соответствующий ответ на действия Польши.