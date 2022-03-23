МИД Польши: Варшава не принимала решения о разрыве дипотношений с Москвой

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Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что польская сторона не принимала решения о разрыве дипломатических отношений с Россией.
МИД Польши: Варшава не принимала решения о разрыве дипотношений с Москвой
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

После этого он сообщил, что Россия ответит на высылку дипломатов из Польши по принципу взаимности.

В российском МИД также пообещали дать соответствующий ответ на действия Польши.

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