На борту находились 132 человека: что известно о крушении самолёта Boeing 737 на юге Китая

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. После известий об инциденте администрация гражданской авиации КНР активировала механизм действий в чрезвычайных ситуациях. По неподтверждённым пока данным, причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines. По предварительным данным, на борту авиалайнера находились 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. Их судьба неизвестна.

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу не располагает информацией о том, были ли граждане РФ на борту самолёта, передаёт РИА Новости.

Самолёт следовал по маршруту Куньмин (провинция Юньнань), откуда вылетел в 13:15 по местному времени (08:15 мск), в Гуанчжоу (провинция Гуандун) он должен был прибыть в 15:07 (10:07 мск). Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала FlightRadar24, примерно в 14:20 (09:20 мск) Boeing 737 начал резко снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров.

Администрация гражданской авиации КНР сообщила о направлении на место ЧП рабочей группы.

«Управление гражданской авиации активировало механизм действий в чрезвычайных ситуациях и направило на место происшествия рабочую группу», — говорится в заявлении, текст которого приводит РИА Новости.

Как сообщает китайская газета «Хуаньцю шибао», причиной крушения лайнера мог стать отказ двигателя.

«Если судить по информации о самолёте, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошёл отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолётом», — сказал авиационный эксперт, главный редактор издания Aerospace Knowledge Ван Янъань, чьи слова приводит ТАСС.

Сайт China Eastern Airlines стал чёрно-белым после сообщений об авиакатастрофе. При этом ТАСС сообщает, что отменены несколько запланированных на 21 марта рейсов СЕА из Куньмина.

По данным CGTN, на место ЧП прибыла первая группа спасателей. Всего ожидается прибытие свыше 500 представителей экстренных служб. Самолёт разбился в гористой местности, к которой невозможно подобраться на машинах.

Авиакомпания China Eastern Airlines эксплуатировала Boeing 737-800 с 2015 года, пишет портал Global Times. Также в публикации говорится следующее: «По состоянию на 19 февраля 2022 года непрерывный безопасный налёт в сфере гражданского воздушного транспорта Китая превысил 100 миллионов часов. Это лучший показатель безопасности в истории гражданской авиации Китая и лучший показатель непрерывного безопасного налёта в истории гражданской авиации по всему миру».

Авиакатастрофы с Boeing 737-800

С начала 2020 года с самолётами Boeing 737-800 было связано несколько происшествий.

8 января силы ПВО Ирана ошибочно нанесли удар по гражданскому лайнеру компании «Международные авиалинии Украины», на борту которого находились 176 человек. В результате ЧП никто не выжил.

Авиакатастрофа произошла в то время, когда проводилась операция «Мученик Сулеймани», в ходе которой Вооружённые силы Ирана наносили удары по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской республики Касема Сулеймани.

В июне того года в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что комплекс ПВО, который сбил авиалайнер, был неправильно настроен. В апреле 2021-го иранские власти сообщили о привлечении к ответственности 10 должностных лиц.

5 февраля 2020 года в аэропорту Сабихи Гёкчен самолёт турецкой компании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измир — Стамбул, в результате жёсткой посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего его фюзеляж развалился на три части. В результате инцидента погибли три человека, 179 получили ранения.

7 августа 2020 года Boeing 737-800 индийского перевозчика Air India Express, следовавший из Дубая в Кожикоде (штат Керала, Индия), потерпел крушение на юге Индии. Лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, его корпус разломился на две части. Из находившихся на борту 190 человек погибли 20 человек.