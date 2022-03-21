Управление авиации Китая подтвердило крушение Boeing с 132 человеками на борту
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«21 марта 2022 года с Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines была потеряна связь над Учжоу во время рейса Куньмин — Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолёт разбился. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа», — говорится в сообщении.
Администрация гражданской авиации уже направила на место происшествия рабочую группу.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.
Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли на борту самолёта россияне.