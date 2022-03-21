Управление авиации Китая подтвердило крушение Boeing с 132 человеками на борту

Китайское управление авиации подтвердило крушение Boeing 737, на борту которого находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

«21 марта 2022 года с Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines была потеряна связь над Учжоу во время рейса Куньмин — Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолёт разбился. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа», — говорится в сообщении.

Администрация гражданской авиации уже направила на место происшествия рабочую группу.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило о крушении пассажирского самолёта Boeing 737 в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

Генконсульство России в Гуанчжоу не располагает данными, находились ли на борту самолёта россияне.