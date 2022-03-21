ЦТК: на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737
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Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Гуанси, на борту лайнера авиакомпании China Eastern Airlines находились 133 человека.
К месту происшествия направили спасателей.
Ранее издание Nordic News проинформировало о крушении военного самолёта США на севере Норвегии. Известно, что на борту находились четыре человека.
В американском командовании подтвердили, что самолёт участвовал в манёврах НАТО Cold Response.