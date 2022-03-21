ЦТК: на юге Китая потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737

Пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном округе на юге Китая.

Как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Гуанси, на борту лайнера авиакомпании China Eastern Airlines находились 133 человека.

К месту происшествия направили спасателей.

Ранее издание Nordic News проинформировало о крушении военного самолёта США на севере Норвегии. Известно, что на борту находились четыре человека.

В американском командовании подтвердили, что самолёт участвовал в манёврах НАТО Cold Response.