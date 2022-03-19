Nordic News: в Норвегии разбился военный самолёт США

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На севере Норвегии потерпел крушение военный самолёт США, на борту находились четыре человека.

По данным портала Nordic News, разбившийся самолёт участвовал в манёврах НАТО Cold Response на севере Норвегии. Незадолго до крушения в главный спасательный центр страны поступило сообщение о пропаже самолёта.

К месту крушения направили спасательные службы. О судьбе экипажа информация отсутствует.

24 февраля сообщалось о крушении самолёта Ан-26 Воздушно-космических сил России при проведении планового полёта по перевозке военного имущества в Воронежской области. Находившиеся на борту воздушного судна погибли.

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