В Иране предъявили обвинения десяти чиновникам по делу украинского Boeing
Как передаёт агентство ISNA, об этом он сказал на церемонии передачи полномочий своему преемнику.
«Десять должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолёта, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде», — заявил экс-прокурор Тегерана.
Ранее МИД Украины раскритиковал отчёт Ирана о крушении Boeing под Тегераном.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.
Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету.
В Организации гражданской авиации Ирана позднее сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.