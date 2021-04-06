В Иране предъявили обвинения десяти чиновникам по делу украинского Boeing

В Иране предъявили обвинения десяти должностным лицам по делу о крушении в Тегеране в начале 2020 года украинского пассажирского самолёта Boeing, сообщил бывший прокурор провинции Голамаббас Торки.

Как передаёт агентство ISNA, об этом он сказал на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

«Десять должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолёта, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде», — заявил экс-прокурор Тегерана.

Ранее МИД Украины раскритиковал отчёт Ирана о крушении Boeing под Тегераном.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила украинский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

В Организации гражданской авиации Ирана позднее сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.