МИД Украины раскритиковал отчёт Ирана о крушении Boeing под Тегераном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал предвзятым отчёт Ирана о катастрофе украинского Boeing в 2020 году под Тегераном.

«То, что мы сегодня увидели в опубликованном отчёте, — не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины авиакатастрофы», — заявил он в видеообращении, опубликованном МИД в Facebook.

По его словам, анализ документа показывает, что Иран провёл техническое расследование «с многочисленными нарушениями» международных стандартов.

Кулеба констатировал, что «расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы обманчивыми».

Ранее Организация гражданской авиации Ирана представила отчёт по расследованию катастрофы украинского Boeing. В нём говорится, что иранские силы противовоздушной обороны ошибочно приняли лайнер за вражескую цель, по ней были запущены две ракеты.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.