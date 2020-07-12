В Иране рассказали о неверной настройке сбившего Boeing комплекса ПВО

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Комплекс ПВО, который сбил украинский Boeing в районе Тегерана в январе, был неправильно настроен, сообщили в Организации гражданской авиации Ирана.
В Иране рассказали о неверной настройке сбившего Boeing комплекса ПВО
  • Reuters

Из доклада организации, который цитирует агентство Tasnim, следует, что один из комплексов противовоздушной обороны был перемещён. Это привело к изменению его географического положения и направления, однако «из-за человеческого фактора» комплекс не был перенастроен.

В связи с этим при обнаружении самолёта комплекс ПВО из-за погрешности в данных распознал его как цель, которая двигалась с юго-западного направления в сторону Тегерана, тогда как самолёт летел на северо-запад от города.

Также одной из причин трагедии могло стать то, что не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром. Согласно инструкциям, если система обороны не установила связь с координационным центром и не получила команду, она не должна была стрелять, говорится в сообщении.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО по ошибке сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».

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