В Иране завершили расследование дела о крушении украинского Boeing
- © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
- РИА Новости
Об этом заявил глава судебной организации Вооружённых сил Ирана Шокралла Бахрами.
«Расследование в военной прокуратуре дела авиакатастрофы с украинским самолётом завершено», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент готовится обвинительный акт по данному делу.
Отмечается, что слушания в суде будут проведены после завершения подготовки.
В октябре в Иране обязались арестовать подозреваемых по делу украинского Boeing.
8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.