В Иране завершили расследование дела о крушении украинского Boeing

Иранская военная прокуратура завершила расследование дела о крушении украинского самолёта Boeing, который был сбит под Тегераном в начале 2020 года.

Об этом заявил глава судебной организации Вооружённых сил Ирана Шокралла Бахрами.

«Расследование в военной прокуратуре дела авиакатастрофы с украинским самолётом завершено», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент готовится обвинительный акт по данному делу.

Отмечается, что слушания в суде будут проведены после завершения подготовки.

В октябре в Иране обязались арестовать подозреваемых по делу украинского Boeing.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.