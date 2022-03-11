«Интернет-монополии считают себя властью»: почему корпорацию Meta могут признать экстремистской организацией

Генпрокуратура РФ требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России, сообщили в ведомстве. Ранее стало известно, что из-за ситуации вокруг Украины Meta не будет блокировать призывы к насилию в отношении россиян и российских военных в своих соцсетях Facebook и Instagram. В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Meta. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет самые решительные меры, если компания не будет блокировать призывы к насилию против россиян. В рамках информационной войны против России американские компании приступили к расчеловечиванию её граждан, считают аналитики.

Генпрокуратура РФ направила в суд заявление с требованием признать американскую корпорацию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.

«В соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории Российской Федерации», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее в англоязычных СМИ появилась информация о том, что компания Meta, управляющая соцсетями Facebook и Instagram, сняла запрет на публикацию призывов к насилию в отношении россиян и российских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия корпорации, сообщил, что Москва примет самые решительные меры, если американские соцсети не будут блокировать призывы к насилию в отношении россиян.

«Просто трудно себе такое представить. Безусловно, я уверен, наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. Будем надеяться, что это не так, потому что если так, это потребует самых решительных мер по пресечению деятельности этой компании», — сказал Песков.

Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что возбудил уголовное дело против корпорации Meta.

«Возбуждено уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook и Instagram», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Ранее посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистские действия компании Meta.

«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов», — говорится в заявлении посольства РФ.

В свою очередь, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что изменение политики Meta по Украине вызывает озабоченность, и этот вопрос будет обсуждаться с компанией.

«Это очень сложный вопрос, но он вызывает определённую обеспокоенность в том, что касается международного законодательства о правах человека и гуманитарного права», — сообщила в пятницу во время брифинга в Женеве официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

Вопрос принадлежности

Информацию о новых правилах Meta в отношении русских в Facebook и Instagram подтвердил в интервью телеканалу CNN Энди Стоун — официальный представитель компании Meta. При этом разрешение на призывы к убийству русских он назвал «формой политического самовыражения».

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычных обстоятельствах нарушают наши правила, например, такие агрессивные высказывания, как «смерть русским захватчикам». Мы по-прежнему не допустим реальных призывов к насилию против российских мирных жителей», — приводит слова Стоуна CNN.

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Также пользователи смогут публиковать призывы к смерти лидеров России и Белоруссии, если они «не содержат других целей» или в них не указаны конкретное время или место для осуществления таких угроз, сообщает CNN со ссылкой на представителя Meta.

Призывать к насилию в отношении россиян Meta разрешила в 12 странах: в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и на Украине.

«Мы выдаём разрешение, соответствующее духу нашей политики, на допуск агрессивных высказываний T1, которые в противном случае согласно политике по борьбе с разжиганием ненависти были бы удалены, когда они относятся к: (а) российским военным, КРОМЕ военнопленных, или (б) русским, когда ясно, что контекст — российское вторжение на Украину (например, в тексте поста упоминается вторжение, самооборона и т. д.)» — говорится в одном из писем Meta.

Вместе с тем американская компания делает оговорку, что её политика по борьбе с разжиганием ненависти якобы «по-прежнему запрещает нападки на русских».

Социальные сети Facebook и Instagram

Legion-Media

© Igor Golovniov / SOPA Images / Sipa USA

Информационная блокада

Одновременно со снятием запрета на призывы к насилию против русских Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам ряда российских государственных СМИ. Кроме того, вице-президент компании Ник Клегг ранее заявил, что Meta ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза. По его словам, данное решение продиктовано исключительным характером текущей ситуации и «получением запросов от ряда правительств» о принятии дальнейших мер в отношении некоторых российских СМИ.

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Кроме того в компании заявили, что российская информация будет подавляться в поисковых запросах и новостных лентах в Facebook и Instagram.

«В частности, мы понижаем в выдаче посты российских государственных СМИ в новостной ленте и размещаем их ниже в панели Stories. Мы также показываем людям уведомление перед репостом контента с этих аккаунтов в Stories, сообщая им, что это контент российских государственных СМИ. Если пользователи всё же решат репостнуть эти посты в свои Stories, мы поместим эти Stories ниже в выдаче», — говорится в сообщении компании.

Данные действия являются закономерным продолжением политики американских СМИ и институтов по насаждению ненависти к российским гражданам, сказал в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«На деле это правило действует очень давно и действовало как минимум пару лет до этого объявления и пару лет до российской спецоперации на Украине, так что ничего не поменялось. Для американских интернет-монополий существование суверенной России, русскоговорящих граждан, которые теперь всеми ассоциируются с великой державой Россия, — это проблема, и потому по отношению к ним должны применяться совсем другие нормы», — сказал Дробницкий.

В самих США такие же нормы расчеловечивания уже давно негласно действуют в отношении политически «неблагонадёжных» граждан, отметил политолог, например, в адрес людей, поддерживающих консервативные ценности.

При этом руководство Meta никак не будет следить за тем, чтобы эти высказывания были направлены исключительно против военнослужащих РФ, а не всех российских граждан или русских за рубежом, уверен Дробницкий.

«Для них это неважно. Для них есть люди «неправильные», которых нужно подчинить. Они должны подчиниться или их не должно быть. Для них половина Америки — уже не люди, смешно при этом ожидать, что они будут объяснять, что есть хорошие русские. Американские интернет-монополии считают себя властью, и участвуют в жёсткой цивилизационной борьбе, которая сейчас развернулась в мире», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Ситуация на Украине в американских СМИ и соцсетях освещается исключительно с одной стороны, и упор делается на количество, а не на качество, добавил Дробницкий.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе с RT подчеркнул, что данный шаг со стороны Meta говорит о полной зависимости американских интернет-компаний и социальных сетей от политических установок властей США.

«Безусловно, становится очевидным, что все заявления о нейтральности подобных сервисов, о том, что они не вовлечены в обстоятельства текущих политических процессов, оказались, мягко говоря, лукавством, а по большей части ложью. Мы видим, что эти платформы являются частью информационной войны, и выступают как акторы войны», — отметил эксперт.

«Данное разрешение — это фактическое расчеловечивание российских граждан и военных, поскольку они лишаются тех международных норм, которые применяются к другим людям», — подчеркнул Асафов.

Подобные действия демонстрируют уровень, на котором Запад готов противодействовать России, добавил аналитик.

«Это действие безусловно является частью информационно-гуманитарной войны против граждан нашей страны и показывает характер всеобъемлющих атак по всем направлениям против нас, нашей армии, страны, президента и, конечно, целей и задач спецоперации на Украине. Они с лёгкостью используют меры, характер которых был осуждён ещё на Нюрнбергском процессе», — заключил политолог.