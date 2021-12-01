«Наличие этого права стабилизирует внутриполитическую ситуацию»: Путин прокомментировал своё возможное участие в выборах

Владимир Путин заявил, что ещё не принял решения, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако, по его словам, само наличие этого права стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране. Во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» президент затронул множество вопросов, касающихся отношений Москвы с другими государствами. В частности, он высказался об обеспокоенности РФ учениями НАТО, проводимыми в непосредственной близости от российских границ, а также рассказал о последствиях возможного размещения ударных комплексов на Украине.

О вероятности участия в президентских выборах

Президент России Владимир Путин признался, что ещё не решил, будет ли принимать участие в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. По ходу пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!» его спросили, планирует ли он вновь баллотироваться на пост президента и каких ещё целей он хотел бы достичь для страны.

«Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чём фокус? Фокус в том, что, в соответствии с Конституцией, я имею право избираться на новый срок», — констатировал Путин.

«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя ещё не решил, но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — заявил президент, добавив, что говорить о планах на 2024 год пока преждевременно.

«Чего бы хотелось в будущем? Конечно, хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны. Это касается и кадрового потенциала: у нас очень талантливые молодые люди, целеустремлённые, и мне бы хотелось, чтобы и на политической сцене, и в экономике, в бизнесе, в искусстве появлялись амбициозные, патриотически настроенные молодые люди, которые бы смело брали на себя будущее страны, искали бы варианты её развития, находили их и имели бы силы творческие, силы физические, силы для реализации поставленных задач. Я ни на секунду не сомневаюсь, что у России именно такое будущее», — подчеркнул президент.

Об учениях НАТО у российских границ

Комментируя взаимоотношения Москвы со странами Запада, президент подчеркнул, что российская сторона «испытывает определённые озабоченности» в свете проведения у границ РФ крупномасштабных учений НАТО, в том числе незапланированных.

«Как это было совсем недавно в Чёрном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, как известно, на борту которых находится высокоточное оружие, а может находиться и ядерное оружие. Ведь это всё создаёт угрозы для нас», — объяснил Путин.

В начале ноября ситуацию с учениями в Черноморском регионе оценил глава Минобороны Сергей Шойгу. Тогда он выразил мнение, что зашедшие в Чёрное море корабли НАТО с высокоточным оружием большой дальности на борту пытаются проверить обороноспособность России.

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А в июне 2021-го в Чёрном море произошёл инцидент с британским эсминцем Defender. Судно пересекло госграницу РФ и вошло в российские территориальные воды, не реагируя на предупреждения.

Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения судна, после чего эсминец покинул территориальное море России.

О перспективе размещения оружия НАТО на Украине

Помимо вопроса проведения учений НАТО у российских границ Путин высказался о последствиях возможного размещения ударных комплексов на Украине.

«Я уже публично говорил... но я повторю ещё раз: если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, в этом случае Россия должна будет «что-то подобное создать» в отношении тех, кто ей так угрожает. При этом глава государства заявил, что российская сторона уже сейчас располагает такими возможностями.

«Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, девять махов, — отметил Путин. — Подлётное время будет до тех, кто отдаёт приказы, тоже пять минут».

«Мы куда идём-то? Зачем это всё делаем? Вот это — создание таких угроз — и есть для нас красная линия. Надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество всё-таки будет преобладать», — сказал он.

Помимо этого, комментируя циркулирующие в западных СМИ и определённых политических кругах утверждения о «возможном вводе» войск на Украину, Путин отметил, что об этом говорили ещё в начале года на фоне проведения учений «Запад-2021», однако ничего не произошло.

«Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёту интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — сказал глава государства.

О военном потенциале Китая

Отвечая на вопрос о росте военного потенциала Китая, Путин констатировал, что это не беспокоит Россию, поскольку отношения Москвы и Пекина находятся на высочайшем уровне. Он привёл в пример США, у которых не вызывает озабоченности деятельность Великобритании и Франции по модернизации своего ядерного потенциала.

«А почему мы должны проявлять какую-то озабоченность в связи с ростом военного потенциала нашего ближайшего соседа, с которым у нас беспрецедентно высокий уровень межгосударственных отношений? Нет, нас это не пугает, потому что мы и сами развиваем свой потенциал», — сказал президент.

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«Меня пугают Китаем начиная с 2000 года. С тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику в отношении Китая. Она уже поменялась: отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные... противоречащие нормам международного права», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что рост военного могущества Китая естественным образом следует за усилением экономического потенциала страны. Более того, президент заявил, что Пекин имеет право выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы обеспечивать безопасность страны, в которой проживает почти 1,5 млрд человек.

«Да, мощь Китая растёт, мы это видим, все это видят, прежде всего экономическая мощь. Но почему мы должны руководствоваться в выстраивании своей политики интересами третьих стран? Мы всегда руководствовались и будем в будущем руководствоваться интересами исключительно народа РФ, российскими интересами», — добавил президент.

В связи с этим он обратил внимание на то, что торговый оборот между Россией и Китаем в 2020 году составил $104 млрд, а через несколько лет стороны рассчитывают выйти на уровень $200 млрд.