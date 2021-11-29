Захарова напомнила, что поддержка Донбасса не противоречит Минским соглашениям

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В МИД России напомнили, что оказание Донбассу гуманитарной поддержки не противоречит Минским соглашениям. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.
Захарова напомнила, что поддержка Донбасса не противоречит Минским соглашениям
  • AP

«В соответствии с пунктом 11 комплекса мер Донбасс в рамках законодательства об особом статусе будет иметь право осуществлять трансграничное сотрудничество с регионами России, а центральные власти, то есть Киев, должны ему оказывать в этом содействие. В этом плане российские действия ни в коей мере не противоречат Минским соглашениям — в отличие от действий украинских властей, а также ЕС, который вместо гуманитарной помощи раздумывает о направлении киевским властям прямой военно-технической поддержки», — заявила она.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что указ является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

При этом в Евросоюзе призвали Россию отменить это решение.

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