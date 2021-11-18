Грызлов назвал указ Путина о помощи ДНР и ЛНР вынужденным ответом на действия Киева

Короткая ссылка
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов высказался об указе российского лидера Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Грызлов назвал указ Путина о помощи ДНР и ЛНР вынужденным ответом на действия Киева
  • AP

Он заявил, что «указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

«Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, «целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода».

Ранее Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что указ Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить