Грызлов назвал указ Путина о помощи ДНР и ЛНР вынужденным ответом на действия Киева
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Он заявил, что «указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».
«Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия», — цитирует РИА Новости Грызлова.
По его словам, «целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода».
Ранее Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что указ Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.