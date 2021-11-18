Грызлов назвал указ Путина о помощи ДНР и ЛНР вынужденным ответом на действия Киева

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов высказался об указе российского лидера Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Он заявил, что «указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

«Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия», — цитирует РИА Новости Грызлова.

По его словам, «целенаправленная эскалация конфликта Украиной — это тупик, из которого нет выхода».

Ранее Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Президент России также подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что указ Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины противоречит Минским соглашениям.