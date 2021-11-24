Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке ряда районов Донбасса

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Евросоюз выразил сожаление в связи с подписанным президентом России Владимиром Путиным указом о поддержке Донбасса и призвал отменить это решение.
Евросоюз призвал Россию отменить указ о поддержке ряда районов Донбасса
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы союза.

«Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить принимать односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — отмечается в сообщении.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов высказался об указе российского лидера Владимира Путина о гуманитарной поддержке отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. 

Он заявил, что «указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под конвенцию ООН «О предотвращении проявлений геноцида».

Путин поручил правительству принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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