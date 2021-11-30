В конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу ядерной политики администрации Байдена

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Юлия Гуреева
Группа американских конгрессменов-республиканцев направила письмо руководству Госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки, в котором высказала озабоченность касательно «обзора ядерной политики». Над этим документом сейчас работает администрация президента Джо Байдена. По мнению парламентариев, в обзоре необходимо учитывать «вызовы» со стороны России и Китая. С письмом ознакомился RT.
В конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу ядерной политики администрации Байдена
  • AP

«По мере того, как подготовка администрацией «обзора ядерной политики» движется к завершению, крайне важно, чтобы в рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие (мнения. — RT) идеологов, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность, формирующуюся в результате поразительного наращивания ядерного и обычного военного потенциала Китаем, а также продолжающейся модернизации ядерных арсеналов Россией и её всё более агрессивной позиции в Европе», — говорится в письме.

По словам конгрессменов, при разработке ядерной политики США следует сосредоточиться на «беспристрастной и объективной оценке фактов».

Авторы письма призвали руководство ведомств проконтролировать, чтобы новый документ учитывал «всё более опасную стратегическую обстановку» и мнения американских союзников. Кроме того, следует обратить внимание на ухудшение состояния ядерных сил США по сравнению с усилиями по модернизации, которые предпринимают Москва и Пекин, подчеркнули они.

В письме также выражается мнение, что Соединённые Штаты и их союзники сталкиваются с крупнейшим геополитическим сдвигом с момента окончания холодной войны, в связи с чем текущий «обзор ядерной политики» может быть самым значимым из когда-либо проводившихся.

Ранее несколько американских парламентариев обратились к Байдену с просьбой сократить расходы на ядерное вооружение.

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