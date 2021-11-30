В конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу ядерной политики администрации Байдена
- AP
«По мере того, как подготовка администрацией «обзора ядерной политики» движется к завершению, крайне важно, чтобы в рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие (мнения. — RT) идеологов, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность, формирующуюся в результате поразительного наращивания ядерного и обычного военного потенциала Китаем, а также продолжающейся модернизации ядерных арсеналов Россией и её всё более агрессивной позиции в Европе», — говорится в письме.
По словам конгрессменов, при разработке ядерной политики США следует сосредоточиться на «беспристрастной и объективной оценке фактов».
Авторы письма призвали руководство ведомств проконтролировать, чтобы новый документ учитывал «всё более опасную стратегическую обстановку» и мнения американских союзников. Кроме того, следует обратить внимание на ухудшение состояния ядерных сил США по сравнению с усилиями по модернизации, которые предпринимают Москва и Пекин, подчеркнули они.
В письме также выражается мнение, что Соединённые Штаты и их союзники сталкиваются с крупнейшим геополитическим сдвигом с момента окончания холодной войны, в связи с чем текущий «обзор ядерной политики» может быть самым значимым из когда-либо проводившихся.
Ранее несколько американских парламентариев обратились к Байдену с просьбой сократить расходы на ядерное вооружение.