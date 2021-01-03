В конгрессе предложили создать комиссию по лидерству США в ядерной сфере

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Юлия Гуреева
В американский конгресс представили законопроект, предполагающий создание комиссии по лидерству Вашингтона в ядерной сфере. Автор инициативы — республиканец Майкл Бёрджесс — считает, что в настоящий момент Россия и Китай оспаривают первенство Соединённых Штатов в области гражданской ядерной энергии. С описанием проекта ознакомился RT.
В конгрессе предложили создать комиссию по лидерству США в ядерной сфере
  • AFP
  • © Alex Edelman

«Потребители предъявляют спрос на энергоресурсы, дающие меньший объём выбросов, и ядерная энергия должна входить в эту группу. На данный момент лидерство Америки в сфере гражданской ядерной энергии оспаривается Россией и Китаем, которые стремятся подчинить рынок себе», — заявил Бёрджесс в пояснении к законопроекту.

Согласно инициативе, в составе Министерства энергетики США должна быть учреждена двухпартийная комиссия для исследования состояния отрасли ядерной энергетики на данный момент и в дальнейшем.

В законопроекте говорится, что новому органу среди прочего предстоит изучить потенциал Соединённых Штатов по проектированию и строительству ядерных реакторов, а также конкурентоспособность этого оборудования на рынке экспорта.

По завершении исследования комиссия отчитается перед конгрессом и даст рекомендации по преодолению препятствий, которые стоят перед Америкой «на пути к лидерству в ядерной сфере в XXI веке», говорится в описании инициативы.

В феврале 2020-го Совет США по атомной промышленности заявил о необходимости разработать многоцелевой исследовательский реактор, чтобы не зависеть в будущем от российского БОР-60.

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