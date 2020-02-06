В погоне за лидерством: в США призвали создать исследовательский реактор из-за зависимости от российского БОР-60

Соединённым Штатам необходимо создать многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (VTR), чтобы в будущем не полагаться на российские или китайские установки. Об этом говорится в аналитической справке Совета США по атомной промышленности, с текстом которой ознакомился RT. Как подчёркивается в документе, на данный момент единственный реактор такого типа, к которому имеют доступ американские компании, — российский БОР-60. Однако, как утверждают в Совете, американские разработчики «сталкиваются с многочисленными препятствиями», когда пытаются получить к нему доступ. Между тем в ответ на запрос RT в Научно-исследовательском институте атомных реакторов, где находится БОР-60, сообщили, что в рамках исполняемого с 2012 года контракта с американской компанией TerraPower не было зафиксировано ни одной претензии, а обе стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

Властям США необходимо продолжить финансирование проекта создания универсального испытательного реактора (VTR), чтобы впредь не полагаться на аналогичные российские или китайские исследовательские установки. Об этом говорится в аналитической справке Совета США по атомной промышленности (USNIC) — объединения специалистов, представляющих интересы более 80 американских компаний, работающих в сфере ядерной энергетики.

Там также отметили, что ввод в строй собственной установки на быстрых нейтронах важен для поддержания «мирового лидерства в современных ядерных технологиях» (после закрытия в 1994 году реактора EBR-II у Соединённых Штатов нет опытной установки на быстрых нейтронах).

«Успешное внедрение многоцелевого исследовательского реактора будет способствовать развитию американской промышленности, поскольку американским разработчикам не придётся полагаться на российские или китайские исследовательские установки, а также позволит США стать конкурентоспособным международным поставщиком услуг в области радиационных технологий и исследований», — отмечают в USNIC.

Как подчёркивается в документе, с текстом которого ознакомился RT, на существующих в США установках нельзя проводить некоторые исследования (в частности, изучать материалы для строительства ядерных реакторов), в связи с чем американские компании вынуждены обращаться к услугам российской установки БОР-60, расположенной в городе Димитровград Ульяновской области.

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«Существующие американские исследовательские реакторы не обладают требующейся для проведения подобных исследований мощностью. На данный момент единственный исследовательский реактор на быстрых нейтронах, к которому имеют доступ американские компании, это реактор БОР-60, находящийся в России. Когда американские исследователи и разработчики пытаются получить к нему доступ, они сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе с трудностями в связи с экспортным контролем при испытаниях конструкционных материалов и топлива, защитой прав интеллектуальной собственности и проблемами международных перевозок», — говорится в документе.

Отмечается, что испытательные установки позволяют оценить, как будут себя вести топливо, материалы и компоненты, если их использовать на реакторах, предназначенных для выработки электроэнергии. Такие исследования позволяют получить данные о том, как компоненты ведут себя в неблагоприятных условиях, включая экстремальные температуры и воздействие радиации.

В аналитической справке также отмечается, что строительство многоцелевого исследовательского реактора позволит правительству США «продемонстрировать передовые реакторные технологии».

«Мы не можем допустить, чтобы передовые американские реакторные технологии потенциально пострадали, потому что наша страна не обладала мощностями многоцелевого исследовательского реактора», — подчёркивают в USNIC.

В подготовленном документе Совет также ссылается на заявление замминистра энергетики США по вопросам атомной энергетики Риты Барнавал.

«Если у американских изобретателей данная возможность не появится как можно скорее, то происходящий в настоящее время переход к доминированию в сфере ядерных технологий других государств, таких как Китай и Российская Федерация, ускорится в ущерб американской атомной промышленности», — заявила она.

Кроме того, ранее экс-министр энергетики Рик Перри, занимавший этот пост до декабря 2019-го, также подчёркивал: без создания реактора VTR американским компаниям придётся и дальше полагаться на своих конкурентов — Россию и Китай.

«Многоцелевой исследовательский реактор является ключевым элементом в рамках реализации намеченного президентом Трампом курса на активизацию и развитие американской атомной промышленности. Данный передовой усовершенствованный реактор обеспечит американские компании отсутствующей у них на данный момент возможностью проводить испытания новейших технологий и топлива без необходимости обращаться к нашим конкурентам в России и Китае», — заявлял Перри.

Экс-министр энергетики США Рик Перри

Reuters

© Ints Kalnins

В связи с этим в USNIC призывают ускорить разработку американского исследовательского реактора на быстрых нейтронах, а также выражают поддержку запросу Министерства энергетики США на выделение финансирования на этот проект.

Как рассказали RT в пресс-службе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР), в котором находится БОР-60, в настоящее время продолжается реализация заключённого в 2012 году контракта с компанией TerraPower, основателем и главным инвестором которой является Билл Гейтс, по изучению радиационной стойкости конструкционных материалов реактора TWR в реакторе БОР-60.

В институте также отметили, что в ходе этой работы не было зафиксировано ни одной претензии, а обе стороны настроены на взаимовыгодное сотрудничество: «Необходимо отметить, что в рамках сотрудничества успешно выполнены все этапы реакторных испытаний и внереакторных исследований. Ни одной претензии в ходе сотрудничества не выявлено. Обе стороны заинтересованы в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве».

«Международное сотрудничество в данном направлении осуществляется в полном соответствии с законодательством стран и действием межправительственных соглашений», — подчеркнули в НИИАР.

Там уточнили, что, согласно стандартной мировой практике для режимных объектов, организация допуска для специалистов-иностранцев обычно занимает больше времени, чем для граждан своей страны.

По словам директора Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева, для США вопрос создания исследовательского реактора на быстрых нейтронах достаточно перспективен, но подобные проекты требуют серьёзных финансовых вливаний.

«Безусловно, когда речь идёт о создании новых технологий и внедрении их в промышленность, понятно, что в целом это завязано на больших деньгах. Поэтому эти реакторы лоббируют... Эти вопросы имеют достаточно большую перспективу», — отметил собеседник RT.

Вместе с тем эксперт призвал спокойно относиться к соревновательному духу США.

Необходимы при строительстве ядерных реакторов

Исследовательский реактор БОР-60 был введён в строй в 1969 году, а в конце ноября 2019-го было принято решение о продлении срока эксплуатации ядерной установки с исследовательским реактором до конца 2025 года. Об этом сообщал заместитель главного инженера реакторной установки Леонард Нечаев.

Параллельно с этим в России строится многоцелевой научно-исследовательский реактор следующего поколения МБИР, который в будущем заменит БОР-60.

На сегодняшний день подобные действующие исследовательские реакторы на быстрых нейтронах помимо России есть только в Китае и Индии. Между тем, как отметил в разговоре с RT специалист по атомной энергетике Александр Уваров, единственным доступным для Соединённых Штатов реактором для ряда исследований остаётся БОР-60. По словам эксперта, китайский CEFR остаётся закрытым для Вашингтона из-за торговой войны с Пекином, доступ к индийскому FTBR также ограничен.

Зал управления реактором БОР-60

© niiar.ru

Как объяснил Уваров, БОР-60 и подобные установки используются для исследований материалов и новых видов ядерного топлива, необходимых при строительстве будущих ядерных реакторов.

«Что это даёт учёным-специалистам: вы хотите, допустим, испытать новый конструкционный материал для ядерного реактора, который должен проработать 60 лет, и чтобы провести такое испытание, по-хорошему, вам нужно поставить этот материал в один из реакторов на 60 лет и посмотреть, что с ним будет. Поэтому специалисты ставят этот материал в опытный исследовательский быстрый реактор, и вместо 60 лет можно прокрутить всю программу испытаний, допустим, за шесть лет. То есть это действительно аппарат, который даёт возможность в разумные сроки провести исследования новых конструкционных материалов, новых типов ядерного топлива и так далее», — пояснил специалист.

В пресс-службе НИИАР отметили, что одно из преимуществ БОР-60 заключается в наличии экспериментальных стендов для испытаний крупномасштабных моделей оборудования АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

«Установка БОР-60 с реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем представляет собой прототип АЭС малой мощности. Реакторная установка используется для отработки технологий быстрых реакторов с натриевым теплоносителем и проведения испытаний топлива и конструкционных материалов для перспективных реакторов на быстрых нейтронах, а также для высокодозного облучения конструкционных материалов ядерных реакторов других типов», — отметили в пресс-службе.

На исследовательском реакторе БОР-60 также проводятся эксперименты в рамках контрактов с партнёрами из Франции, Южной Кореи, США и другими. Кроме того, в январе 2020-го российский исследовательский центр и китайская компания Fangda Carbon New Material Ltd. подписали долгосрочный контракт на проведение в НИИАР исследований в рамках проекта создания в КНР перспективного высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора.

Помимо БОР-60 в России также действуют и опытно-промышленные быстрые реакторы БН-600 и БН-800. Пока Россия — единственная в мире страна, в структуре атомной энергетики которой действуют реакторы на быстрых нейтронах. Одним из главных преимуществ таких установок считается возможность значительно уменьшить объёмы радиоактивных отходов благодаря выжиганию опасных радионуклидов. В будущем планируется строительство более мощных энергоблоков БН-1200.