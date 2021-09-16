В сенате США призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие

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Оксана Соломатина, Александра Самсоненко
Группа конгрессменов-демократов направила письмо администрации президента США Джо Байдена с призывом сократить расходы на ядерное вооружение. Сенаторы отметили, что запрос бюджета на 2022 финансовый год не отвечает усилиям по снижению зависимости страны от подобного оружия. С документом ознакомился RT.
В сенате США призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие
  • Reuters

Конгрессмены с благодарностью напомнили о «многолетних усилиях» Джо Байдена по снижению вероятности ядерной войны и уменьшению роли ядерного вооружения в политике безопасности США.

Вместе с тем парламентарии выразили серьёзную озабоченность в связи с тем, что запрос бюджета на 2022 год не отражает этой политики в отношении ядерного оружия.

«В рамках настоящего бюджета предусмотрено использование $634 млрд в течение десяти лет для восстановления всех средств доставки, вооружений и боеголовок в ядерном арсенале США», — отметили авторы письма.

По их словам, проект бюджета сохраняет или увеличивает расходы на каждую программу ядерного оружия, предложенную администрацией бывшего американского лидера Дональда Трампа.

«Мы просим вас отменить решения администрации Трампа по увеличению расходов на дорогостоящее, ненужное и очень опасное ядерное оружие», — подчеркнули парламентарии.

Сенаторы призвали президента США установить стратегию в отношении ядерного оружия, которая ограничивала бы роль такого вооружения в вопросах национальной безопасности и «снизила бы необязательные расходы», а также «заложила бы основу для выполнения... недавних договоренностей с президентом России Владимиром Путиным по установлению дополнительного контроля над вооружениями».

Ранее в конгрессе США призвали к сотрудничеству с Россией и Китаем по вопросам ядерного вооружения. 

 

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