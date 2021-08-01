В парламенте Швеции обеспокоены ситуацией с ядерным оружием Китая

Депутат шведского парламента (риксдага) Бьёрн Сёдер выразил обеспокоенность политикой Китая в сфере ядерного вооружения. Свою позицию он объяснил в запросе, направленном на имя главы МИД страны Анн Линде. RT ознакомился с документом.

Сёдер отметил, что в настоящее время, как предполагается, Китай обладает более чем 200 действующими ядерными боезарядами. При этом до сих пор считалось, что китайское ядерное оружие нацелено на то, чтобы у страны были средства лишь для стратегического сдерживания, подчеркнул он.

«Однако похоже, что ситуация меняется и Китай не только модернизирует своё ядерное оружие, но и производит новые заряды. Как отмечается в отчёте Министерства обороны США за 2020 год, в ближайшее десятилетие Китай удвоит свой ядерный арсенал», — уточнил парламентарий.

Он предположил, что необходимость сдерживания Китая будет возрастать.

Сёдер также обратил внимание на политику в той же области других государств, в частности «демократических» Соединённых Штатов и Великобритании.

Так, он заметил, что Вашингтон и Лондон считают необходимым модернизировать имеющиеся у них запасы ядерного оружия. В случае с Британией речь идёт о планах расширить ядерный арсенал для «сдерживания враждебных ядерных держав», добавил шведский депутат.

Сёдер выразил мнение, что поддержка Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), «который не нашёл понимания ни у одной ядерной державы или члена НАТО», в нынешней стратегической обстановке «подрывает позиции демократий в противостоянии таким диктатурам, как Россия и Китай».

На этом фоне депутат обратился к Линде с вопросом о том, считает ли министр, что Швеции по-прежнему стоит быть наблюдателем в рамках этого договора, «учитывая, что Китай активно наращивает свои силы в ядерной сфере».

Ранее общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

В Китае на эти цели потратили лишь $10,1 млрд, а в России — $8 млрд.