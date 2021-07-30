В США призвали к сотрудничеству с Россией и Китаем по вопросам ядерного вооружения
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В письме конгрессмены предложили обозначить как приоритет переговоры о новом соглашении с Россией в «Обзоре ядерной политики», над которым в настоящее время работает администрация президента США.
«Важнейшим фактором, определяющим структуру наших (ядерных. — RT) сил и декларируемую политику, остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией», — говорится в письме.
Конгрессмены поприветствовали решение Байдена продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Они также призвали начать «конструктивные переговоры» с Китаем по вопросу стратегической стабильности.
Кроме того, авторы письма выступили за отмену решения экс-президента Дональда Трампа разместить два новых типа маломощного ядерного оружия, которые, по их словам, могут обострить конкуренцию с Россией и Китаем. Речь идёт о боеголовке W76-2 и крылатой ракете морского базирования.
Помимо этого, администрации Байдена предложили изучить количество и типы ядерного оружия, необходимого Штатам для сдерживания атаки. Как отмечается в документе, в ближайшие десять лет США могут потратить $634 млн на программы в этой сфере.
Однако парламентарии убеждены, что сокращение структуры ядерных сил не только не повлияет на национальную безопасность, но и позволит снизить растущую нагрузку на американских налогоплательщиков и «восстановить глобальное лидерство США в сфере контроля над вооружениями».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Москва открыта для дискуссии по любым вопросам в области контроля над вооружениями.