В США призвали к сотрудничеству с Россией и Китаем по вопросам ядерного вооружения

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Юлия Гуреева
Несколько конгрессменов-демократов, в том числе бывший кандидат в президенты страны Берни Сандерс, направили письмо администрации президента США Джо Байдена, в котором дали рекомендации относительно американской ядерной политики. По мнению парламентариев, Вашингтону следует «повернуть вспять опасную гонку ядерных вооружений» и продолжить сотрудничество с Москвой и Пекином. С документом ознакомился RT.
В США призвали к сотрудничеству с Россией и Китаем по вопросам ядерного вооружения
  • Pixabay

В письме конгрессмены предложили обозначить как приоритет переговоры о новом соглашении с Россией в «Обзоре ядерной политики», над которым в настоящее время работает администрация президента США.

«Важнейшим фактором, определяющим структуру наших (ядерных. — RT) сил и декларируемую политику, остаются предсказуемые стратегические отношения с Россией», — говорится в письме.

Конгрессмены поприветствовали решение Байдена продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Они также призвали начать «конструктивные переговоры» с Китаем по вопросу стратегической стабильности.

Кроме того, авторы письма выступили за отмену решения экс-президента Дональда Трампа разместить два новых типа маломощного ядерного оружия, которые, по их словам, могут обострить конкуренцию с Россией и Китаем. Речь идёт о боеголовке W76-2 и крылатой ракете морского базирования.

Помимо этого, администрации Байдена предложили изучить количество и типы ядерного оружия, необходимого Штатам для сдерживания атаки. Как отмечается в документе, в ближайшие десять лет США могут потратить $634 млн на программы в этой сфере.

Однако парламентарии убеждены, что сокращение структуры ядерных сил не только не повлияет на национальную безопасность, но и позволит снизить растущую нагрузку на американских налогоплательщиков и «восстановить глобальное лидерство США в сфере контроля над вооружениями».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что Москва открыта для дискуссии по любым вопросам в области контроля над вооружениями.

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