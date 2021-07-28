Россия и США обсудили в Женеве перспективы контроля над ядерным оружием

Делегации России и США в ходе состоявшихся в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Вашингтон оценил прошедшие консультации как «профессиональные и содержательные».

Американскую делегацию возглавляла замгоссекретаря Венди Шерман, с российской стороны присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в сфере безопасности, наше национальное видение угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями, а также формат будущих сессий диалога о стратегической стабильности», — говорится в пресс-релизе Госдепа.

Стороны договорились вновь встретиться в сентябре для обсуждения стратегической стабильности. В промежутке между этими мероприятиями будут проведены неформальные консультации.

«Высокопоставленные представители Госдепартамента и Министерства обороны отправятся 29 июля в Брюссель, чтобы проинформировать союзников в штаб-квартире НАТО», — отметили в США.

По информации источника РИА Новости, российско-американские консультации продлились около семи часов.