Антонов прокомментировал ситуацию в сфере контроля над вооружениями

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что «Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями».

«Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами», — заявил Антонов.

Он сообщил, что в основе предложения российской стороны «по выработке так называемого нового уравнения безопасности лежит учёт всего спектра наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи».

«Мы считаем, что для обеих сторон важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара», — отметил посол.

Также дипломат отметил, что «важно уделить внимание перспективным технологиям, которые позволяют решать стратегические задачи без использования ядерного оружия».

По его словам, «давно назрело обсуждение противоракетной проблематики, тем более что принцип неразрывной связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями зафиксирован в преамбуле продлённого в феврале этого года ДСНВ».

Антонов рассказал, что «среди других приоритетов — обеспечение безопасности и предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развёртывания наземных ракет средней и меньшей дальности в регионах мира».

«Американцам наши инициативы также известны. Соответствующие соображения переданы Вашингтону ещё в 2020 году», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым прибыла в Женеву, где состоятся переговоры с США по стратегической стабильности.

Также стало известно, что замглавы Госдепа Вэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.