Замглавы Госдепа возглавит делегацию США на переговорах с Россией

Замглавы Госдепа Уэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.

«Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман отправится в Женеву, чтобы возглавить делегацию США в двухстороннем диалоге по стратегической стабильности между Соединёнными Штатами и Россией 28 июля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Также в переговорах примет участие заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о публикации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности.