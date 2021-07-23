Замглавы Госдепа возглавит делегацию США на переговорах с Россией

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Замглавы Госдепа Уэнди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве 28 июля.
Замглавы Госдепа возглавит делегацию США на переговорах с Россией
  • Reuters
  • © Denis Balibouse

«Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман отправится в Женеву, чтобы возглавить делегацию США в двухстороннем диалоге по стратегической стабильности между Соединёнными Штатами и Россией 28 июля 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Также в переговорах примет участие заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о публикации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и обеспечении европейской энергобезопасности.

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