Горбачёв призвал Россию и США снижать уровни ядерных вооружений

России и США нужно договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений, чтобы было возможно подключить к соглашению другие страны, считает экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

Такое мнение он выразил в беседе с Интерфаксом.

Горбачёв отметил, что Китай и другие ядерные державы «можно подключить только в том случае, если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений».

Он также призвал Россию и США «не затягивать переговоры по новому Договору СНВ».

28 июля делегации России и США в ходе состоявшихся в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации.