Горбачёв призвал Россию и США снижать уровни ядерных вооружений
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Такое мнение он выразил в беседе с Интерфаксом.
Горбачёв отметил, что Китай и другие ядерные державы «можно подключить только в том случае, если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений».
Он также призвал Россию и США «не затягивать переговоры по новому Договору СНВ».
28 июля делегации России и США в ходе состоявшихся в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями.
Замглавы МИД России Сергей Рябков остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации.