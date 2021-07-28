Рябков остался доволен прошедшей в Женеве встречей России и США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве. По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.

«Смогли широко представить позиции друг другу, мы услышали и критические комментарии от американской стороны, что более чем нормально. Мы также услышали их мнение о том, как нам нужно продолжать работу. В целом мы очень довольны тем, как сегодня в Женеве прошла эта первая, открывающая встреча на нашем уровне», — сказал Рябков журналистам, его слова приводит ТАСС.

Замминистра отметил, что делегация США на 100% отработала свою повестку по вопросам стратегической стабильности, в которой «неожиданностей как таковых» для России не было.

28 июля делегации России и США в ходе состоявшихся в Женеве консультаций по стратегической стабильности обсудили угрозы в сфере безопасности и перспективы «нового контроля» над ядерными вооружениями.

Вашингтон оценил прошедшие консультации как «профессиональные и содержательные».