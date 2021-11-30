Мишустин назвал объединение усилий России и Китая лучшим ответом на незаконные санкции

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время беседы по видеосвязи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«К сожалению, некоторые зарубежные партнёры продолжают предпринимать в наш адрес недружественные действия, используют приёмы недобросовестной конкуренции, зачастую нарушая базовые нормы многосторонней торговой системы», — сказал он.

По его словам, незаконные односторонние ограничения, а также постоянное политическое и экономическое давление являются вызовами, с которыми сталкиваются как Россия, так и Китай.

«Наш лучший ответ — объединение усилий для совместного развития. На принципах равноправия, взаимного доверия и уважения», — добавил российский премьер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции Соединённых Штатов в отношении «Северного потока — 2» вопиющим примером использования странами Запада односторонних рестрикций.