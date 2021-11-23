Лавров назвал вопиющими односторонние рестрикции США против «Северного потока — 2»

Новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются вопиющим примером использования странами Запада односторонних рестрикций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за всё подряд, по поводу и без повода, как говорится, и, конечно, вопиющий пример — это то, что творят с «Северным потоком — 2», — сказал российский министр на Международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции являются примером недобросовестной конкуренции. В Кремле это решение назвали незаконным и неправильным, особенно на фоне напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог.