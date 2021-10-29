Длинные деньги: «Зона права» Верзилова запросила финансовую помощь в Великобритании

Признанная в России иноагентом «Зона права»* Петра Верзилова запрашивала у британского правительства финансовую поддержку. Это следует из попавшего ранее в сеть финансового плана правительственной организации Global Britain Fund. При этом неизвестно, удалось ли «Зоне» получить и освоить эти деньги: телефоны организации не отвечают, сайт заблокирован, аккаунты в соцсетях удалены. В экспертном сообществе призывают провести проверку деятельности юрлица.

Британское правительство запланировало в 2019—2022 годах выделить более 1,64 млрд в рублёвом эквиваленте на поддержку работы ряда организаций в России. Об этом стало известно из финансового плана правительственной организации Global Britain Fund — оператора внешнеполитических программ Министерства иностранных дел Великобритании.

Документ содержит заявки на получение грантов от десятков организаций, среди которых «Мемориал»**, издания «Медуза»*** и «Медиазона»****, кризисный центр «Надежда», фонд «Такие дела», правозащитная организация «Зона права»*.

RT ранее писал, что официальный Лондон отказался комментировать утечку, но подлинность информации заочно подтвердил основатель фонда «Такие дела» Митя Алешковский.

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Сфера влияния

Как сообщает сайт «Контур.Фокус», «Зону права» основал участник скандально известной арт-группы «Война» и движения Pussy Riot Пётр Верзилов. Он также издатель портала «Медиазона»: в грантовой заявке Верзилов указан как основной медиапартнёр «Зоны права».

Согласно плану Global Britain Fund, «Зона права» запросила на свою работу в период с 2020 по 2022 год 16 млн рублей ($248 тыс. по курсу на 2019 год, когда заполнялась заявка).

В заявке британскому правительству содержатся сведения, что организацию уже финансируют две западные организации: OAK Foundation и Norwegian Helsinki Committee, а также анонимные жертвователи.

Объём поддержки от этих трёх групп — $98 тыс. У британского правительства Верзилов попросил ещё $150 тыс. — по $75 тыс. в год на финансовые периоды 2020—2021 и 2021—2022 годов (в Великобритании финансовый год заканчивается в середине календарного). В 2020—2021 годах планировалось потратить $173 тыс., в 2021—2022 годах — остальные $75 тыс.

Отметим, что запрошенный объём годового финансирования практически полностью совпадает с ежегодными расходами «Зоны права» по основному виду деятельности. Так, согласно данным «Контур.Фокуса», в 2019 году на основную деятельность организация потратила 12,5 млн рублей. Именно столько получится, если перевести в рубли по среднегодовому курсу $173 тыс., которые планируется получить от всех жертвователей в 2020—2021 годах.

На эти деньги в течение двух лет «Зона права», согласно предписаниям из документа, обязалась провести от пяти до десяти публичных мероприятий на тему пыток в тюрьмах и иных злоупотреблений российской пенитенциарной системы.

Организовывать такие встречи рекомендовалось в том числе с приглашением представителей власти. Также организация должна была направлять соответствующие жалобы и предложения в государственные ведомства.

При этом издание Верзилова «Медиазона» планировало освещать громкие иски и кейсы, реализуемые командой «Зоны права». В заявке указано до 800 публикаций за отчётный период в региональных и федеральных медиа и не менее десяти видеоматериалов, включая производство документальных фильмов.

Однако в действительности дела обстоят несколько иначе.

Зона тишины

Проекты «Зоны права» реализовывались с 2014 года, среди них — программа защиты от произвола по наркоделам «Фабрика 228», горячая линия для жертв домашнего насилия, консультации пострадавших от незаконных действий силовиков и врачей в регионах России.

29 сентября 2021 года Минюст включил «Зону права» в реестр иноагентов. За неделю до этого организация анонсировала запуск сервиса «Врачебная тайна» для помощи пациентам, которые пострадали от ошибок врачей. С тех пор о проекте ничего не слышно.

Официальный запрос RT на электронную почту «Зоны права» остался без ответа, телефоны организации не работают, ссылки на совместные проекты ведут на страницы 404. Закрыт и официальный сайт.

Заблокированы или недоступны номера телефонов горячей линии и юридической поддержки организации. Юристы, о которых ранее писали СМИ как о партнёрах «Зоны», отказываются от комментариев.

«Сосредоточились на дискриминации»

Получение любых денег из-за рубежа в правозащитном секторе должно быть предметом детального анализа и проверки со стороны силовых органов, считает политолог Сергей Карнаухов.

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По мнению эксперта, в таких случаях НКО необходимо ставить на усиленный оперативный контроль с целью выявления истинных намерений руководителей и участников подобных фондов по расходованию средств.

«Вместо того чтобы создать правозащитные центры вокруг колонии, задача которых заключалась бы в оказании помощи больным осуждённым, тем, у кого на свободе остались семьи, осуждённым, которые являются абсолютными сиротами или одинокими, НКО полностью сосредоточились на поиске фактов пыток, на дискредитации работников УФСИН», — считает Карнаухов.

С переходом на личности

Протестный акционизм основателя «Зоны права» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова в годы активности арт-группы «Война» и позже вызывал большие дискуссии в обществе на тему своей законности. Акции иногда заканчивались арестом.

Последний такой случай произошёл в 2018 году. Тогда Верзилова арестовали на 15 суток по административной статье за то, что он в полицейском кителе выбежал на футбольное поле на чемпионате мира по футболу, прервав игру. Ему вменили нарушение правил на спортивных соревнованиях и незаконное ношение форменной одежды.

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30 января 2021 года в Москве за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия был задержан главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов*****. Суд приговорил его к 25 суткам ареста. Позже приговор смягчили до 15 суток.

* ООО «Зона права» и её основатель Пётр Верзилов включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

**** ООО «ЗП», управляющее изданием «Медиазона», признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ 29.09.2021.

***** Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ 29.09.2021.